Brexit, sterlina in caduta libera

ROMA, 15 NOV - Sterlina in caduta libera dopo le dimissioni di ministro per la Brexit Dominic Raab dal governo di Theresa May, in protesta contro l'accordo con la Ue: la divisa britannica ha toccato 1,2808 dollari da 1,2990 di ieri con un calo di oltre l'1%. L'euro è in lieve rialzo sul dollaro a 1,1319.