Cambi: euro in rialzo a 1,1334 dollari

ROMA, 15 NOV - Euro in rialzo in avvio di scambi in Europa a 1,1334 da 1,1321 registrato alla chiusura di ieri a Wall Street. Alla vigilia la moneta unica si era tenuta sotto quota 1,13 per poi risalire lentamente. Contro lo yen la moneta unica passa di mano a 128,70.