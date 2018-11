Borsa: Europa chiude in calo

MILANO, 14 NOV - Le Borse europee chiudono in calo trascinate dall'andamento negativo di Wall Street. Sui listini del Vecchio continente pesano una serie di fattori tra cui il calo del Pil della Germania, le incertezze sull'intesa per la Brexit e lo scontro tra Italia e Ue sulla manovra finanziaria. Sul fronte monetario l'euro sul dollaro si attesta a 1,1314 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,6%. In rosso Parigi (-0,65%), Francoforte (-0,52%), Madrid (-0,41%) e Londra (-0,28%).