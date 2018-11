Borsa: giù Mediaset e Mondadori su conti

MILANO, 14 NOV - Giornata difficile per Mediaset in Piazza Affari dopo i conti resi noti ieri a mercati chiusi: il titolo ha ceduto il 6,8% finale a 2,47 euro dopo aver toccato un minimo di seduta a quota 2,42. Molto forti gli scambi, pari a 19 milioni di 'pezzi' trattati, contro una media quotidiana dell'ultimo mese di 2,8 milioni di azioni. Il Biscione - che si trova ai minimi da quasi due anni sui livelli precedenti al tentativo di scalata di Vivendi - ha accusato la pioggia di revisioni del prezzo obiettivo da parte degli analisti, in gran parte motivati dai timori sull'andamento futuro della raccolta pubblicitaria. Nel corso della giornata, gli analisti di Mediobanca con un report sono tornati sul titolo del gruppo televisivo, definendo la reazione del mercato "troppo aggressiva". Vendite anche su Mondadori, anch'essa controllata da Fininvest: il titolo ha ceduto il 3,9% finale a 1,54 euro dopo i conti dei nove mesi e la forte svalutazione delle attività in Francia in vista della vendita.