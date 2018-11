Mondadori: verso vendita Francia

MILANO, 14 NOV - Mondadori sta definendo con Reworld Media, con la quale tratta in esclusiva da fine settembre, la cessione dei periodici francesi, tanto che li definisce "attività in dismissione" e non li inserirà più nei suoi conti. Per effetto dell'adeguamento al 'fair value' delle attività francesi rispetto ai valori di carico il gruppo di Segrate, pur migliorando la gestione operativa (margine operativo lordo in crescita e riduzione del debito per circa 47 milioni), registra una perdita contabile nei primi 9 mesi di 181 milioni. Le previsioni per l'intero anno sono di "ricavi consolidati in contrazione" tra il 5 e il 10%, un margine operativo adjusted "in leggero incremento" con un "utile netto delle attività in continuità in contrazione di circa 7 milioni per maggiori componenti non ordinarie negative".