Barilla: conferma interesse Pasta Zara

ROMA, 14 NOV - Il Gruppo Barilla conferma di aver manifestato interesse, in forma di proposta, per l'acquisto di un ramo d'azienda di Pasta Zara che risulta ammessa a concordato preventivo. Lo si legge in una nota del Gruppo alimentare, in cui si precisa che questa manifestazione d'interesse sarà valutata nell'ambito e dagli organi della procedura in corso, che si svolgerà secondo legge. L'offerta - precisa Barilla - si riferisce esclusivamente al ramo d'azienda relativo al pastificio di Muggia (Trieste), non riguarda né il marchio Zara né altri marchi o stabilimenti di proprietà del Gruppo Zara, e prevede altresì un accordo di produzione, per un periodo transitorio, a beneficio di Pasta Zara. La scelta di Barilla di investire nella categoria pasta con l'acquisto di un nuovo pastificio - sottolinea l'azienda - risponde all'esigenza di investimento nell'espansione della capacità produttiva del Gruppo.