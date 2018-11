Le Borse europee chiudono in rialzo

MILANO, 13 NOV - Chiusura in rialzo per i principali mercati europei. Francoforte è stata la Piazza più solida e ha terminato le contrattazioni in rialzo dell'1,3% a 11.472 punti, seguita da Parigi, che ha guadagnato lo 0,85% a 5.101 punti, e Milano, cresciuta dello 0,9% a 19.226 punti. Bene anche Madrid (+0,76% a 9.145 punti). Piatta Londra.