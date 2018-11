Online nuovo Tripadvisor, più social

ROMA, 13 NOV - TripAdvisor, nella sua nuova veste più "social", è da oggi disponibile per i viaggiatori di tutto il mondo. Il sito permette ai consumatori di scoprire, salvare e condividere facilmente raccomandazioni durante la pianificazione dei viaggi. Oltre ad avere a disposizione più di 702 milioni di recensioni e opinioni, da oggi i viaggiatori che navigano sul nuovo TripAdvisor per ricercare destinazioni, cose da fare e dove dormire o mangiare trovano raccomandazioni di viaggio e suggerimenti utili di persone ed esperti che hanno scelto di seguire. "Siamo entusiasti di rivoluzionare ancora una volta il mondo dei viaggi! Così come ciascuno ha i suoi siti o app di riferimento per la musica e lo shopping, stiamo facendo sì - ha commentato Stephen Kaufer, President e ceo, TripAdvisor - che TripAdvisor sia ora la risorsa da consultare per ogni aspetto del viaggio".