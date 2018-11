Carige:salvataggio contro effetto domino

GENOVA, 13 NOV - Azioni e obbligazioni di Banca Carige sono stati riammessi alle contrattazioni dopo che ieri l'istituto aveva ottenuto la sospensione "per evitare movimenti speculativi" in attesa di illustrare al mercato le misure di rafforzamento patrimoniale. Carige in apertura non è riuscita a fare prezzo, segnando un calo teorico del 48%. Su Carige è intervenuto il presidente Abi Patuelli. "E' una mattina complessa, perché abbiamo avuto la necessità di prevenire una crisi, con un intervento del Ramo Volontario del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che questa volta parte non a fondo perduto". Quello di Carige "è un prestito subordinato - dice - che confidiamo possa essere in pochi mesi rimborsato integralmente alle banche che lo sottoscriveranno". Il Fondo ha deliberato 320 mln. La vicenda "preoccupa assolutamente. È un salvataggio per non avere un effetto domino", ha detto il presidente di Assolombarda Bonomi. Il presidente di Confindustria Boccia, invece, non vede un effetto contagio.