Boccia,dubbi su quota 100 e assunzioni

ROMA, 12 NOV - "Vorrei evidenziare come i benefici sull'occupazione derivanti dalla revisione delle regole pensionistiche siano tutt'altro che automatici, per ragioni legate alla specializzazione (e, quindi, alla non agevole sostituibilità) delle figure in uscita e, di nuovo, al peggioramento del clima di fiducia". Lo ha detto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia in audizione sulla manovra, sottolineando che "non siamo riusciti a trovare un'analisi che sostanzi l'ipotesi di una sostituzione 1 a 1 tra giovani e persone più avanti in età".