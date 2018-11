Genova, Spediporto,calo traffico ottobre

GENOVA, 12 NOV - Nel mese di ottobre 2018 i traffici del porto di Genova sono diminuiti dell'8,10% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. A diffondere i dati è Spediporto, l'associazione degli spedizionieri genovesi, che - in attesa dell'Assemblea Straordinaria di domani "dove con ogni probabilità verrà votata la Class Action contro Autostrade - sottolinea - come la situazione continui a manifestarsi "in tutta la sua delicatezza e gravità". Il calo dei traffici, per Spediporto, è da attribuire al crollo di ponte Morandi. La flessione era stata registrata anche nel mese di settembre. "Il confronto tra i dati del 2017 e quelli del 2018 segna una marcata flessione del traffico che non può che preoccupare" osserva il Presidente di Spediporto Alessandro Pitto. "Per quanto la comunità degli operatori si stia adoperando a ridurre difficoltà e costi, le stime parlano, purtroppo, di un sensibile calo di traffico".