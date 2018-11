Carige: Malacalza non aderirà a bond

ROMA, 12 NOV - "Malacalza non ha fatto che ribadire il sostegno alla Banca ma di fronte alle scadenze che davamo all'investitore ha detto 'per favore no'. Ma senza che questo corrisponda a un disimpegno". Lo ha detto il presidente di Carige, Pietro Modiano dopo la decisione del Fondo Interbancario sulla banca ligure. Intanto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte con una nota di Palazzo Chigi "esprime la piena soddisfazione del governo" per l'operazione di rafforzamento patrimoniale di Carige.