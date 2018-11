Carige,stop in Borsa contro fuga notizie

MILANO, 12 NOV - "In attesa di illustrare al mercato le misure di rafforzamento patrimoniale che saranno deliberate dal Cda di oggi", banca Carige ha chiesto a Consob la sospensione del titolo dalle contrattazioni, "per la sola giornata di oggi". Lo rende noto la banca ligure. "La richiesta - viene spiegato - è al solo fine di evitare movimenti speculativi, anche alla luce delle indiscrezioni riportate da alcuni media". Nella delibera di Consob sulla sospensione delle negoziazioni per i titoli di Carige viene spiegato che "permane il rischio di ulteriori fughe di notizie" prima che vengano prese decisioni nella riunione del Consiglio di amministrazione di oggi. Lo stop serve quindi ad assicurare "la correttezza del processo di formazione dei prezzi al fine di garantire la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori".