Carige: attesa per consiglio Fitd

MILANO, 11 NOV - Il sistema bancario italiano si appresta a stendere una rete di sicurezza attorno a Banca Carige. Domani a mezzogiorno, confermano fonti bancarie si riunirà a Roma il consiglio di gestione dello Schema volontario del Fondo interbancario di tutela dei depositi. Lo Schema volontario discuterà la possibilità di un intervento a sostegno dell'istituto ligure, che deve ricorrere all'emissione di un bond subordinato da 200 milioni di euro per tornare a rispettare i requisiti patrimoniali fissati dalla Bce. Domani è in programma anche un cda di Carige, che dovrà indicare quali misure intende adottare per rimettersi in regola con le richieste della Vigilanza e che potrebbe quindi avanzare richiesta formale di intervento da parte dello schema volontario. La Borsa, che continua a bersagliare Carige (-18% in due sedute), sembra peraltro temere la necessità di interventi ben più consistenti. Lo statuto del Fondo prevede appunto che debba essere la banca a richiedere l'intervento di sostegno.