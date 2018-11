Federmanager: Cuzzilla presidente

ROMA, 9 NOV - Stefano Cuzzilla è stato rieletto oggi alla presidenza di Federmanager dal congresso nazionale riunito a Roma per il rinnovo delle cariche federali per il triennio 2018-2021. Sono stati confermati anche Eros Andronaco in qualità di Vice Presidente e Anita Marina Cima come Tesoriere. In apertura dei lavori congressuali, Cuzzilla ha illustrato ai delegati il programma triennale della presidenza dal titolo Avanti tutta. Strategia e visione per accelerare il cambiamento: Un programma che punta a consolidare i risultati, a dare continuità alle attività in corso e a innovare ciò che merita di essere rivisto, ha detto il presidente della Federazione che rappresenta i 180.000 dirigenti dell'industria. " È forte la motivazione a fare cose grandi per la categoria e per il Paese", ha affermato. Fisco, pensioni, Europa sono gli ulteriori ambiti che la Presidenza ha indicato come direttrici di impegno.