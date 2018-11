Borsa Milano resta la peggiore in Europa

MILANO, 9 NOV - Avvicinandosi alla boa di metà giornata, Piazza Affari si conferma pesante (Ftse Mib -1,2%) e la peggiore in Europa, dove Madrid perde lo 0,9%, Parigi lo 0,8%, Londra e Francoforte entrambe lo 0,6%. Su tutti i listini del Vecchio continente pesa l'orientamento della Fed di stringere ancora sui tassi del dollaro con i futures sull'avvio di Wall street negativi, mentre Milano accusa anche il ritorno della tensione sui titoli di Stato italiani e diverse trimestrali deludenti. Tra i titoli principali, Fincantieri è rientrata agli scambi normali e cede l'11% dopo i conti resi noti ieri a mercati chiusi, Leonardo perde l'8%, Tim il 6% faticando a conservare quota 0,5 euro. Bene invece Ferragamo (+2,6%) e Unipol (+2%), con Mps che è stata brevemente posta in asta di volatilità al rialzo dopo la diffusione della trimestrale ed è rientrata agli scambi normali in aumento del 2% per poi ridurre la corrente di acquisti.