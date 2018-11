Borsa: Milano frena (-0,7%) con Europa

MILANO, 8 NOV - In vista della chiusura Piazza Affari rallenta, in sintonia con le altre Borse europee: l'indice Ftse Mib cede lo 0,7%, con tutti gli altri mercati principali che oscillano sotto la parità mentre Londra segna un rialzo dello 0,3%. A Milano scivolano sempre Tod's (-10%) e Maire Tecnimont (-7%), molto deboli Carige, Mediaset e Unicredit in calo del 4%. Pirelli e Intesa perdono circa due punti percentuali, mentre Fineco sale del 2,9%, Tim, Poste e Mps di due punti.