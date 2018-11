Ilva: Jehl parla lavoratori Cornigliano

GENOVA, 8 NOV - L'amministratore delegato e presidente di AmInvestco Matthieu Jehl ha presentato lo staff di Arcelor Mittal Italia ai lavoratori dello stabilimento di Cornigliano. La presentazione è durata circa un'ora. Jehl avrebbe dovuto tenere una conferenza stampa per presentare il piano industriale per Cornigliano, ma l'appuntamento è stato annullato per consentire la presenza al Mise per un incontro con i sindacati. Secondo quanto appreso da fonti sindacali, Jehl, incalzato dai lavoratori che hanno anche chiesto di prendere la parola, avrebbe detto che gli investimenti per Genova saranno di 150 milioni e forse anche oltre. L'Ad si sarebbe anche detto disposto a un incontro con la Rsu per discutere del piano industriale. Ilva a Cornigliano ha 1474 dipendenti, attualmente sono al lavoro in 1054, 420 sono in cig: la nuova proprietà ne vuol assumere 1000, 474 dovrebbero essere assorbite da Società per Cornigliano. Intanto da questa mattina la bandiera di Arcelor Mittal sventola sullo stabilimento di Cornigliano.