Borsa: Europa apre in rialzo

MILANO, 8 NOV - Le Borse europee aprono in rialzo in scia con Wall Street. Tra gli investitori c'è aria di ottimismo dopo in voto di medio termine negli Stati Uniti ed in vista dell'incontro a fine mese tra Trump e Xi Jinping per trovare una soluzione sul fronte commerciale. Previsto per oggi il bollettino economico della Bce. L'euro sul dollaro si attesta a 1,1437 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,43%. Bene Francoforte (+0,43%), Londra (+0,19%), Parigi (+0,18%) e Madrid (+0,16%).