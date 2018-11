Pannolini riciclati diventano sedie

RIMINI, 7 NOV - Una tecnologia italiana permette di riciclare il 100% dei prodotti assorbenti usati per la persona, trasformandoli in materie prime seconde riutilizzabili in varie applicazioni: ad esempio, con 227 kg di pannolini usati riciclati si può produrre una sedia di plastica. L'innovativo processo viene presentato da FaterSmart, business unit di Fater spa, l'azienda italiana joint venture fra Procter & Gamble e Gruppo Angelini, al salone Ecomondo alla Fiera di Rimini. Da una tonnellata di pannolini usati conferiti alla raccolta differenziata si ottengono 150 kg di cellulosa, 75 kg di plastica e 75 kg di polimero super assorbente, dai quali è possibile ottenere arredi urbani, oggetti di uso quotidiano come grucce e mollette, cartoni per imballaggi industriali e nuovi prodotti assorbenti. Il riciclo di questi rifiuti potrebbe consentire di risparmiare ogni anno il consumo di 10 ettari di suolo, ovvero lo spazio occupato da 14 campi da calcio o da due Colossei.