Borsa: bene Milano (+1,2%) con banche

MILANO, 7 NOV - Piazza Affari accelera nei primi scambi con l'indice Mib in rialzo dell'1,2% sostenuto dalla solidità odierna dei titoli di Stato italiani (spread con la Germania a 291 punti base) e dalla corsa di Madrid (+1,6%), dove le banche corrono dopo che la Corte suprema ha ribaltato una recente sentenza e negato che debbano essere gli istituti a farsi carico delle imposte di bollo sui mutui. A Milano, tra i titoli principali, il migliore è quello di Campari che prosegue il rally dopo i conti (+3%), seguito da Pirelli (+2,4%), Cnh e Banco Bpm, in crescita del 2,2%. Bene anche Fca e Intesa, entrambe in rialzo dell'1,7%, mentre Ubi banca, partita bene dopo i conti, ha ridotto il rialzo e cresce di mezzo punto percentuale. In aumento dell'1% anche Mediaset, più fiacca Tim che ondeggia sulla parità.