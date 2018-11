Utile Ubi 9 mesi 210 mln, conferma stime

MILANO, 7 NOV - Nei primi nove mesi dell'anno Ubi banca ha registrato un utile netto di 210,5 milioni contro gli 86,2 milioni dei primi 9 mesi del 2017, al netto di 616,2 milioni di 'capital gain' derivante dall'acquisizione delle 3 banche. Al 30 settembre il Cet1 fully loaded era all'11,42%, invariato rispetto a giugno 2018. L'utile del solo terzo trimestre è di 1,6 milioni "influenzato dagli oneri straordinari legati al piano Industriale (oneri relativi all'accordo sindacale firmato a settembre 2018 per 36,9 milioni netti) e dalle perdite relative alla cessione delle tranches della cartolarizzazione di sofferenze (43,8 milioni netti)", spiega la banca. Per i prossimi mesi Ubi "conferma l'obiettivo di contenimento degli oneri operativi, in anticipo rispetto alle previsioni di piano industriale" e "prevede di mantenere il trend di riduzione del costo del credito". Confermata anche "la previsione di realizzare una operazione di cessione di sofferenze (senza cartolarizzazione) entro fine 2018/inizio 2019".