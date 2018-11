Snam, in piano investimenti per 5 mld

MILANO, 7 NOV - Snam ha approvato il nuovo piano strategico 2018-2022 che vede tutti i target in crescita ed investimenti per 5,7 miliardi di euro, in aumento del 10% rispetto al piano precedente. Prevista una crescita dell'utile netto di oltre il 4% medio annuo, aumento dell'utile netto per azione di oltre il 5% medio annuo ed un dividendo che sale del 5% annuo al 2022. Snam punta sul rafforzamento dell'impegno in favore della sostenibilità e dell'innovazione. Previsti investimenti per 850 milioni di investimenti in Tec (Tomorrow's Energy Company), di cui almeno 200 mln in nuove linee di business green. Prevista una riduzione delle emissioni metano migliorato a -25% al 2025. L'amministratore delegato Marco Alverà ritiene che la "Snam del 2022 sarà sempre più innovativa, efficiente e protagonista della transizione energetica in Italia e in Europa". Snam chiude i primi nove mesi dell'anno con un utile netto di 793 milioni di euro (+5%) e ricavi a 1,87 miliardi (+3,1%).