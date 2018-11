Petrolio: in calo a 61,67 dollari

ROMA, 7 NOV - Quotazioni del petrolio in calo sul mercato after hour di New York con i contratti sul greggio Wti con scadenza a dicembre che cedono 54 centesimi a 61,67 dollari al barile. Scende anche il Brent che perde ancora 11 centesimi a 72,02 dollari al barile.Ad incidere ancora l'esonero per otto paesi, tra cui l'Italia, dal divieto di importare petrolio iraniano.