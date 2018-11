Utile Intesa sale a 3,01 mld in 9 mesi

MILANO, 6 NOV - Intesa Sanpaolo ha segnato nei primi nove mesi del 2018 un utile netto di 3,01 miliardi di euro in crescita rispetto ai 2,39 miliardi dello spesso periodo dell'anno scorso. Nel terzo trimestre l'utile è di 833 milioni rispetto ai 650 milioni dello stesso periodo del 2017. I risultati sono "pienamente in linea con il piano d'impresa 2018-2021". Nel 2018 previsto un "aumento del risultato netto" rispetto al 2017, con la politica di dividendi che prevede la distribuzione di un ammontare di dividendi cash corrispondente a un "payout ratio pari all'85% del risultato netto". Nei primi nove mesi dell'anno ridotti di circa 3 miliardi i crediti deteriorati e di circa 16 miliardi dal settembre 2015. Sono stati erogati oltre 44 miliardi di euro di nuovo credito a medio-lungo. Circa 13.000 aziende italiane sono state riportate in bonis da posizioni di credito deteriorato e circa 86.000 dal 2014, preservando rispettivamente circa 65.000 e 430.000 posti di lavoro.