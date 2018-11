Del Vecchio vuole Milleri a.d. holding

MILANO, 5 NOV - "Francesco Milleri è già designato come mio successore dall'accordo di combinazione ed è ora mia intenzione proporlo da subito come amministratore delegato di EssilorLuxottica per quanto riguarda Delfin-Luxottica, perché possa delegargli immediatamente le attività operative e dedicarmi da presidente a guidare le strategie del gruppo". Lo afferma all'ANSA Leonardo Del Vecchio dopo ricostruzioni di stampa "del tutto errate: i miei rappresentanti nel comitato nomine della nuova società operano in totale sintonia con l'a.d. di Luxottica Milleri".