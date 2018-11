Banche:Mef proroga Gacs fino a marzo

ROMA, 5 NOV - Il Ministero dell'economia e delle finanze ha prorogato, come da attese, la garanzia per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza (Gacs) per sei mesi fino al marzo 2019. Il provvedimento, preannunciato dal ministro Tria in estate, era scaduto il 6 settembre 2018. La Commissione Ue, con la decisione del 31 agosto, non ha sollevato obiezioni al prolungamento della misura chiedendo l'aggiornamento della composizione dei panieri e e una diversa modalità di determinazione del corrispettivo (la garanzia è infatti onerosa per le banche proprio per non essere classificata aiuto di stato ndr) in alcuni casi, per le richieste pervenute dopo il 6 settembre.