Bankitalia: frena crescita Nord Est

ROMA, 5 NOV - Nel secondo trimestre 2018 la crescita del Nord Est, locomotiva della ripresa italiana dal 2013, si è arrestata assieme a quella del Centro mentre è proseguita nel Nord Ovest e al Sud. Ne le 'Economie Regionali' della Banca d'Italia, emerge un anticipo di quanto certificato dall'Istat (sebbene nella stima preliminare) sul Pil del terzo trimestre a zero. Tra il primo trimestre del 2013 e il secondo trimestre 2018 il Pil sarebbe aumentato in misura maggiore nel Nord Est (6,7%), su un sentiero espansivo già a metà 2013, e nel Nord Ovest (5,3%), dove la crescita si è avviata tre trimestri dopo. Nel Mezzogiorno, ultima area a portarsi su un sentiero espansivo, la crescita è stata del 3,8%. E sale il divario fra Nord e Centro Sud sulle retribuzioni orarie dei lavoratori dipendenti. Nel 2017 era al 5,8 per cento contro il 3,2 nel 2008. E fra il 2011 e il 2016 si è verificata una caduta di circa un terzo, ancora più marcata nel Sud, della spesa per investimenti in opere della Pubblica amministrazione.