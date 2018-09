Ocse a Italia, non disfare Fornero

PARIGI, 20 SET - "Quando parliamo di riforma delle pensioni, penso sia importante non disfare la riforma Fornero": lo ha detto la capoeconomista dell'Ocse, Laurence Boone, rispondendo a una domanda sull'Italia durante la presentazione dell'Interim Economic Outlook a Parigi. "Se si tratta di ridurre l'età pensionabile - ha affermato - sappiamo che questo non crea occupazione, non sono i giovani che rimpiazzano gli anziani".