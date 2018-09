Mattel lancia una divisione film

NEW YORK, 7 SET - Mattel guarda a Hollywood a caccia del rilancio. La societa' che produce le Barbie lancia la sua divisione per la realizzazione di film nel tentativo di imitare il successo delle rivali che si sono riposizionate come gruppi per l'intrattenimento. Un obiettivo che punta a centrare con l'assunzione di Robbie Brenner, la produttrice di film nominata all'Oscar. ''Generazioni di bambini nel mondo sono cresciuti con con un profondo legame con i marchi e i personaggi di Mattel. Ci sono molte storie da raccontare e immaginazioni da catturare'' afferma Brenner. La decisione di Mattel e' l'ultimo segnale di come i produttori di giocattoli cercano di adattarsi all'era digitale dopo che le vendite online ne hanno mandato in crisi il modello di business.