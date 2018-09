Borsa: Europa chiude in calo

MILANO, 5 SET - Le Borse europee chiudono in terreno negativo con i timori per la situazione dei mercanti emergenti dopo il calo del peso argentino e la lira turca. Gli investitori temono un possibile contagio più ampio. E sullo sfondo restano sempre le tensioni commerciali con l'ondata di nuovi dazi annunciati da Donald Trump. Sul fronte valutario l'euro si attesta a 1,1624 sul dollaro a Londra. L'indice d'area Stoxx 600 arretra dell'1%. In rosso Parigi (-1,54%), Francoforte (-1,39%), Londra (-1%) e Madrid (-0,80%).