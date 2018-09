Tiscali: Mise, nessuno perderà lavoro

CAGLIARI, 5 SET - Garanzie sui posti di lavoro ma sindacati ancora preoccupati per il futuro dei 650 dipendenti di Tiscali dopo l'accordo con Fastweb per la cessione delle frequenze. È quanto emerso dall'incontro con i sindacati al Mise: la vertenza rimane ancora aperta e c'è in programma un nuovo incontro il 23 ottobre. "Prendiamo atto positivamente dell'impegno preso dal rappresentante del ministero - hanno detto i segretari regionali Cgil e Slc Samuele Piddiu e Roberto Camarra - secondo il quale nessuno perderà il posto di lavoro ma non possiamo non rilevare che l'atteggiamento complessivo non consente di attendere con serenità il prossimo incontro". Chiede certezze anche la Uil: "E' fondamentale che la procedura di cessione delle frequenze sia strettamente legata al piano di rilancio di Tiscali anche in sede ministeriale - ha detto il segretario di Uilcom Sardegna Tonino Ortega - auspichiamo che con il supporto del Mise e di tutti i soggetti coinvolti siano messe in atto le massime garanzie per le 650 famiglie sarde.