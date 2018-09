Borsa: Europa peggiora, tiene Milano

MILANO, 4 SET - Mercati europei più deboli in attesa di Wall street, ieri chiusa per festività, i cui futures sull'avvio sono leggermente negativi: Parigi perde l'1,4% con Lvmh a guidare i ribassi in calo del 3%, seguita da Francoforte che cede l'1,2%. Deboli anche Londra e Madrid (-0,4%), mentre Milano resta l'unica Borsa in positivo con l'indice Ftse Mib che sale dello 0,4%. In Piazza Affari, sempre sostenuta dall'allentamento della tensione sui titoli di Stato italiani, spiccano le banche, con Ubi in aumento del 3,8%. Saipem e Snam crescono di oltre due punti percentuali mentre Stm e Mediaset perdono il 2%. Sempre pesante ma in progressiva riduzione delle perdite Tim, che cede il 4,5% tentando di riportarsi a quota 0,53 euro.