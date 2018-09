Borsa: Asia incerta, bene Cina

MILANO, 4 SET - Listini azionari asiatici e dell'area del Pacifico senza una direzione precisa, in attesa degli sviluppi della crisi argentina, turca e dei dazi commerciali: bene solo le Borse cinesi, con Shanghai e Shenzhen che sul finale salgono di un punto percentuale. Tokyo ha chiuso in calo di poche frazioni (indice Nikkei 225 -0,05%), Sidney in ribasso dello 0,28%, mentre Seul segna un rialzo dello 0,38%. Bene negli ultimi scambi Hong Kong, che registra un aumento dello 0,8%. In leggero aumento i futures sull'avvio dei mercati finanziari europei.