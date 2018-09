Banche:Ing paga multa 675mln in Olanda

ROMA, 4 SET - Il gruppo finanziario Ing ha accettato di pagare una multa da 675 milioni di euro alle autorità olandesi che indagavano, dallo scorso anno, per attività criminali fra cui riciclaggio e corruzione. Lo informa il gruppo in una nota. Il ceo di Ing Ralph Hamers ha riconosciuto "la piena responsabilità della banca" per non avere soddisfatto i "più alti requisiti" di prevenzione del crimine nelle attività fra il 2010 e il 2016. Il gruppo ha anche annunciato di aver intrapreso misure verso alcuni alti dirigenti fra cui la sospensione e il ritiro dei bonus.