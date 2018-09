Mercato auto in Italia +9,4% ad agosto

TORINO, 3 SET - Il mercato italiano dell'auto recupera e chiude il mese di agosto in forte crescita: sono state immatricolate - secondo i dati del Ministero dei Trasporti - 91.551 autovetture con un incremento sullo stesso mese del 2017 del 9,46%. Negli otto mesi le auto vendute sono 1.365.947 (-0,07% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso). Bene anche il gruppo Fca, che ha immatricolato 24.702 vetture, il 2,6% in più dello stesso mese dell'anno scorso, con "ottimi risultati" per i brand Jeep e Alfa Romeo. La quota è pari al 26,98% a fronte del 28,79% di agosto 2017. Negli otto mesi le immatricolazioni del gruppo sono state 369.822, il 7,05% in meno dell'analogo periodo dell'anno scorso, con la quota che scende dal 29,11 al 27,07%.