Borsa Milano positiva con banche

MILANO, 3 SET - Prima seduta di settimana in leggero rialzo per Piazza Affari dopo che Fitch ha, come previsto, peggiorato solo l'outlook e non il rating sul debito italiano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,62% a 20.395 punti, l'Ftse All share in crescita dello 0,63% a quota 22.628. In una giornata priva della guida di Wall street, chiusa per festività, il titolo migliore tra quelli a elevata capitalizzazione di Milano è stato Ubi banca, salito del 3% finale, seguito da Mediobanca (+2,7%) e Intesa (+2%). In aumento di un punto percentuale Tim, mentre ancora debole si è mossa Pirelli che ha perso l'1,1% a 6,8 euro. Peggio ha fatto Azimut (-1,2%), mentre nel paniere 'minore' Immsi è salita dell'11% dopo la semestrale, Fincantieri del 7% anche su un report positivo di Mediobanca, Mps in crescita del 3%. Ancora una seduta in calo invece per Astaldi: il titolo ha ceduto il 3,9% finale a 1,4 euro e poco dopo la chiusura di Borsa, Standard & Poor's ha abbassato il rating a lungo termine da CCC a CCC-.