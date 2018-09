Borsa Milano positiva (+0,5%), ok Londra

MILANO, 3 SET - Avvicinandosi alla chiusura, Piazza Affari si riporta in terreno positivo: l'indice Ftse Mib sale dello 0,5%, mentre Londra (+1%) si conferma la migliore Borsa del Vecchio continente della giornata. Piatta Parigi, leggermente negative Francoforte e Madrid. In assenza di indicazioni da Wall Street, chiusa per festività, a Milano continuano a correre Immsi (+11% dopo la semestrale e una sosta in asta di volatilità) e Fincantieri (+7% su un report positivo). Molto bene anche il titolo di Mediobanca (+2,7%) e Ubi, che sale del 2,4%. Positiva Generali (+1,6%), piatta Carige, in calo dell'1% Pirelli e dell'1,2% Azimut. Pesante Astaldi, che cede tre punti percentuali.