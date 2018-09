Borsa: Milano (+0,4%) gira in positivo

MILANO, 3 SET - La Borsa di Milano (+0,4%) gira in positivo dopo un avvio invariato. Piazza Affari non ha subito scossoni dopo le valutazioni dell'agenzia di rating Fitch sul debito sovrano italiano. Stabile lo spread tra Btp e Bund tedesco che avviato la seduta a 289 punti base con il rendimento del decennale italiano al 3,22%. In rosso Azimut (-1,2%) e Carige (-1,1%), in vista dell'assemblea per il nuovo cda. Debole il settore delle concessionarie autostradali con Astm (-1,7%), Sias (-0,9%), Autostrade Meridionali (-0,4%) e Atlantia (-0,1%). Debole Ferrari (-0,1%), dopo il risultato del Gp d'Italia, Tim (-0,2%) mentre è piatta Mediaset. In rialzo le banche con in testa Ubi (+2,4%), Mediobanca (+2,2%), Bper (+1,4%), Banco Bpm (+1,5%) e Intesa (+1%). In positivo i titoli legati al petrolio, con il prezzo del greggio in calo, con Eni (+0,5%), Saipem, Italgas e Snam (+0,3%).