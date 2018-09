Borsa:Asia in calo con stallo Usa-Canada

MILANO, 3 SET - Le Borse asiatiche chiudono in calo dopo il fallimento dei negoziati sul trattato commerciale del Nafta tra le delegazioni di Canada e Stati Uniti ed in vista di una nuova ondata di dazi annunciati dal presidente statunitense Donald Trump. I mercati guardano con timore ad Argentina e Turchia. Negativi i listini cinesi dopo che l'indice manifatturiero Pmi è scivolato ai minimi degli ultimi 14 mesi. Tokyo ha concluso le contrattazioni in calo dello 0,69%. Sul fronte valutario lo yen si rivaluta sul dollaro, di poco sotto quota 111, e sulla moneta unica a 128,70. A mercati ancora aperti sono in rosso Hong Kong (-0,98%), Shanghai (-0,65%), Shenzhen (-0,85%) e Seul (-0,67%). In cauto rialzo Mumbai (+0,14%). Sul fronte macroeconomico attesi i dati dell'indice Pmi manifatturiero dell'Eurozona, di Germania e Italia. Atteso anche il discorso del presidente della Federal Reserve di Chicago, Charles Evans, in occasione della 'Futures %Options expo'. Oggi Wall Street è chiusa per il Labor Day.