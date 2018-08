Pirelli:premia sostenibilità,innovazione

MILANO, 31 AGO - Sostenibilità, innovazione e qualità del servizio. Pirelli ha valutato i suoi oltre 10 mila fornitori e ha premiato i 9 che si sono distinti in base a quei criteri con il Supplier Award 2018. Il chief purchasing officer, Matteo Battaini e il chief sustainability and risk governance officer, Filippo Bettini, nel corso di una cerimonia nella sede di Pirelli a Milano, hanno consegnato tra gli altri il premio all'italiana Glanzstoff Sicrem Spa (rinforzi tessili), premiato per i criteri 'Quality' e 'Speed' a cui è stato inoltre conferito anche il premio Sostenibilità, che l'azienda ha meritato in quanto produce rayon utilizzando esclusivamente cellulosa da piantagioni certificate per la gestione agro-forestale sostenibile.