Borsa:Milano in calo attende Fitch

MILANO, 31 AGO - La Borsa di Milano (-0,6%) prosegue la seduta in terreno negativo dopo i dati sul Pil. Piazza Affari, appesantita dal calo del settore auto, dalle tlc e dalle banche, attende il giudizio di Fitch sul rating del debito italiano. A metà mattinata lo spread si era attestato a 279 punti con il rendimento del decennale italiano al 3,21%. In fondo al listino Pirelli (-3,9%) e Tim (-2,8%). Nel settore dell'auto sono in calo anche Brembo (-1,3%), Fca (-1,2%) mentre è in controtendenza Ferrari (-0,4%). Soffrono le banche con Mps (-1,2%), Carige e Banco Bpm (-1%), Intesa (-0,5%) e Unicredit (-0,3%). In calo Atlantia (-0,3%), nel giorno in cui si riuniscono i cda della società e di Autostrade per l'Italiana per finalizzare la relazione attesa dal Mit per domani dopo il crollo del ponte di Genova. In positivo le altre concessionarie autostradali, Astm (+0,7%), Autostrade Meridionali (+1,2%), piatta Sias.