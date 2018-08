Borsa: Europa amplia calo con Argentina

MILANO, 30 AGO - Le Borse europee ampliano il calo con gli investitori che guardano con timore alla situazione dell'Argentina. Sullo sfondo ci sono le accuse di Donald Trump che accusa la Cina di aver interferito sul programma di disarmo nucleare della Corea del Nord come ritorsione per le tensioni commerciali. Prosegue stabile l'euro sul dollaro a 1,1681 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,5%. In forte calo Francoforte (-1,1%) e Londra (-0,8%). In rosso anche Madrid (-0,8%) e Parigi (-0,5%). Nel Vecchio continente arretrano le Tlc (-1,2%) con Iliad (-5,8%), Vodafone (-1,6%), Telefonica Deutschland (-1,9%) e Orange (-0,8%). Male anche la finanza (-0,7%) che vede Banco Santander (-1%), Barclay (-1,2%), Deutsche bank (-1,4%) e Banco Bilbao (-1,6%). Andamento negativo per il settore dell'energia (-0,3%) con il prezzo del petrolio poco mosso a 69,65 dollari. Arretra Total (-0,5%), Galp Energia (-1,1%) e Tullow oli (-0,9%).