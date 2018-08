Borsa: Milano ancora in calo,giù Tenaris

MILANO, 30 AGO - La Borsa di Milano (-0,4%) amplia il calo dopo l'avvio, in linea con gli altri listini europei ed in attesa del rating dell'agenzia Fitch. Sullo sfondo ci sono i timori per l'Argentina e la situazione commerciale con i negoziati tra Usa e Canada. Piazza Affari è appesantita dal calo delle banche. Lo spread tra Btp e Bund tedesco è stabile a 271 punti con il rendimento del decennale italiano al 3,11%. In fondo al listino Tenaris (-2,4%), con la società che guarda all'Argentina essendo il Sudamerica il secondo mercato di riferimento per fatturato. In rosso le banche con Mps (-1,9%), Bper e Ubi (-1,8%), Banco Bpm (-1,4%) e Intesa (-0,9%). Male anche Cnh (-1,2%) ed Stm (-1,4%). Nuova seduta in negativo per Tim (-1%), in attesa del prossimo cda del 10 settembre che dovrebbe affrontare il tema della gara per il 5G. Debole Mediaset (-0,1%). In rialzo Atlantia (+0,7%) mentre le altre concessionarie autostradali sono in ordine sparso con Sias (+0,7%), Autostrade Meridionali (-0,8%) e Astm (-0,7%).