Borsa: Europa apre in calo

MILANO, 30 AGO - Avvio di seduta in calo per le Borse europee in attesa degli sviluppi sui negoziati tra Canada e Usa e con Donald Trump che accusa la Cina di aver interferito sul programma di disarmo nucleare della Corea del Nord. Sul fronte monetario l'euro è in rialzo sul dollaro a 1,1694. L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,1%. In negativo Francoforte (-0,36%), Londra (-0,33%), Madrid (-0,24%) e Parigi (-0,13%).