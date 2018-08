Borsa: Asia chiude debole con la Cina

MILANO, 30 AGO - Le Borse asiatiche chiudono deboli dopo quattro sedute in rialzo. Gli investitori guardano alle tensioni politiche globali dopo che Donald Trump ha accusato la Cina di minare i rapporti tra Usa e Corea del Nord per il disarmo nucleare. Sullo sfondo ci sarebbe la disputa sul fronte commerciale tra Usa e Cina. Tokyo chiude poco sopra la parità (+0,09%). Sul fronte valutario lo yen si indebolisce sul dollaro a un valore di 111,60, e sull'euro a 130,50. A mercati ancora aperti sono in calo i listini cinesi con Shanghai (-0,8%), Shenzhen (-1,1%), Hong Kong (-0,9%). Male anche Mumbai (-0,1%) mentre è piatta Seul (-0,07%). Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati sulla fiducia nell'Eurozona, l'inflazione in Spagna, Germania e negli Stati Uniti; la disoccupazione in Germania e le richieste di sussidi di disoccupazione negli Usa.