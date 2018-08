Borsa: Milano in rialzo guida Europa

MILANO, 29 AGO - La Borsa di Milano guida i listini europei ed archivia la seduta in rialzo dello 0,6% dopo un avvio di seduta in terreno positivo. A spingere i listini del Vecchio continente sono le stime del Pil degli Usa riviste in rialzo. Piazza Affari è stata sostenuta dalle banche con in testa Mps (+4,6). Chiude in calo lo spread tra Btp e Bund a 271 punti base con il rendimento del decennale italiano al 3,11%. In fondo al listino Snam (-1,6) mentre Tim (-1,4%) riduce le perdite in chiusura. In rosso anche Unipol e Mediaset (-0,6). Corrono Ferrari (+4,2), Brembo (+3,3%) e Cnh (+2,2%) mentre è debole Fca (-0,1%). In positivo le banche con Fineco e Banco Bpm (+1,7%), Ubi (+1,4%) e Intesa (+1,3%). Chiude piatta Carige alle prese con il rinnovo del cda. Seduta in rialzo per Atlantia (+0,2%), dopo l'intervista dell'A.d. Giovanni Castellucci che non esclude l'ipotesi Cdp e dice no alla nazionalizzazione. Avanzano anche Astm (+1,7%) e Sias (+0,9%) mentre è in rosso Autostrade Meridionali (-0,4%).