Borsa: Milano fiacca, giù Atlantia e Ubi

MILANO, 28 AGO -Piazza Affari appare fiacca (Ftse Mib -0,35%) dopo una mattinata un po' movimentata all'inseguimento dello spread tra Btp e Bund, salito fino a 281 punti per ridiscendere poi a 274, dopo il successo dell'asta da 1,75 mld di Ctz del Tesoro e dopo le affermazioni del ministro Govianni Tria in Cina. Sotto pressione Atlantia (-3,07%) insieme ad Astm (-2,25%) e Sias (-1,66%) dopo la conferma di una revisione del sistema delle concessioni da parte del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. Penalizzate anche le multitutility A2a (-2,78%), Enel (-0,71%) ed Hera (-0,7%), titolari di concessioni sull'idroelettrico. Deboli, nonostante il calo dello spread le banche, da Ubi (-2,38%) e Unicredit (-2,15%) a Mps (-2,15%), su nuovi minimi a 2,09 euro. La possibile commessa per la ricostruzione del ponte Morandi di Genova spinge invece Fincantieri (+2,34%). Acquisti su Fca (+1,85%) e Pirelli (+1,56%) in linea con il resto del settore auto in Europa dopo un report ieri di Morgan Stanley ed oggi di Credit Suisse.