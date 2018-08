Borsa: Europa sale con Wall Street

MILANO, 27 AGO - Le Borse europee si confermano in rialzo sulla scia dei listini Usa guidate da Francoforte (+0,74%). Seguono Parigi (+0,64%), Madrid (+0,55%) e Milano (-0,14%), ultima. Chiusa Londra per festività. Sugli scudi a Francoforte il colosso della distribuzione metro (+11,43%), che rimbalza dopo i recenti cali, su ipotesi che la vedono come protagonista di un consolidamento nel settore, alla luce anche dei nuovi soci, il miliardario Ceco Daniel Kretinsky e il suo partner slovacco Patrik Tkac. Occhi sull'olandese Be Semiconductor (+4,93%), che guida la riscossa dei titoli del setttore, con Stm in rialzo dello 0,95% in Piazza Affari. Ancora acquisti sul telefonico Altice (+3,8%), mentre Lundin Petroleum (+3,51%) è spinta dal un nuovo campo petrolifero di Rolvsnes nel Mare del Nord, oggetto di test fino al 2021. In Piazza Affari lo spread a quota 278 punti penalizza Unicredit (-1%). Bene invece Carige (+1,1%), dopo la presentazione delle 4 liste per il rinnovo del Cda. Giù Atlantia (-0,7%).