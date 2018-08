Borsa: Europa apre in rialzo

MILANO, 27 AGO - Le Borse europee aprono in rialzo dopo l'intervento del presidente della Fed Jerome Powell che ha lasciato intendere che potrebbero esserci ulteriori aumenti dei tassi d'interesse e con il nuovo record toccato venerdì da Wall Street. I mercati sembrano aver archiviato i timori per le tensioni commerciali tra Usa e Cina e le vicende giudiziarie di Donald Trump. L'euro è stabile e passa di mano a 1,1622 dollari. L'indice d'area stoxx 600 è in rialzo dello 0,3%. Avanzano Francoforte (+0,55%), Madrid (+0,44%) e Parigi (+0,42%). Londra è chiusa per festività.